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Brand in woonhuis: brandweer sloopt plafond om bij vuurhaard te komen

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Brand in een huis in Heesch (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
Brand in een huis in Heesch (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).

In de keuken van een huis in Heesch heeft maandagavond brand gewoed. De brandweer ging met meerdere voertuigen naar het huis aan de Boogstraat. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand werd rond kwart voor negen gemeld bij de brandweer. De brandweer schaalde op naar middelbrand, onder meer omdat in eerste instantie niet duidelijk was of er iemand in huis was. 

De bewoners bleken uiteindelijk thuis te zijn op het moment van de brand. Twee mensen zijn in een ambulance gecontroleerd maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. 

De brandweer heeft het plafond in de keuken moeten slopen, omdat daar nog een vuurhaard zat. Met een hoogwerker is van bovenaf de situatie in de gaten gehouden. 

De Boogstraat werd afgesloten voor verkeer. 

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