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Woningoverval in Deurne: bewoner verzet zich en jaagt overvaller weg

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Overval op huis in Deurne, bewoner verzet zich en jaagt overvaller weg (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitin).
Overval op huis in Deurne, bewoner verzet zich en jaagt overvaller weg (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitin).

Een overvaller heeft maandagavond rond kwart voor tien geprobeerd om een overval te plegen in een huis aan de Stijn Streuvelslaan in Deurne. De bewoner verzette zich waarna de overvaller ervandoor ging. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De overvaller probeerde bij het huis binnen te komen, maar de bewoner kwam vervolgens in actie. In de gang van het huis ontstond daardoor een worsteling.

"De overvaller koos vervolgens eieren voor z'n geld en ging ervandoor", zo laat een woordvoerder van de politie weten.

De bewoner raakte lichtgewond aan zijn arm, hij wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk.

In de buurt van het huis wordt onderzoek gedaan en er wordt gezocht naar de overvaller. Het is ook nog niet duidelijk of er meer mensen betrokken waren bij de overval. 

Via Burgernet heeft de politie een signalement gedeeld van de verdachte. Het zou gaan om een man met een helm op (met rood en wit), een geblokte winterjas en een spijkerbroek. Ook zou hij een rood met witte plastic tas bij zich hebben. 

  • Politie bij het huis in Deurne waar een overvaller probeerde binnen te komen (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
    Politie bij het huis in Deurne waar een overvaller probeerde binnen te komen (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
  • Politie bij het huis in Deurne waar een overvaller probeerde binnen te komen (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).

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