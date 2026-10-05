Woningoverval in Deurne: bewoner verzet zich en jaagt overvaller weg

Een overvaller heeft maandagavond rond kwart voor tien geprobeerd om een overval te plegen in een huis aan de Stijn Streuvelslaan in Deurne. De bewoner verzette zich waarna de overvaller ervandoor ging.

De overvaller probeerde bij het huis binnen te komen, maar de bewoner kwam vervolgens in actie. In de gang van het huis ontstond daardoor een worsteling.

"De overvaller koos vervolgens eieren voor z'n geld en ging ervandoor", zo laat een woordvoerder van de politie weten.

De bewoner raakte lichtgewond aan zijn arm, hij wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk.

In de buurt van het huis wordt onderzoek gedaan en er wordt gezocht naar de overvaller. Het is ook nog niet duidelijk of er meer mensen betrokken waren bij de overval.

Via Burgernet heeft de politie een signalement gedeeld van de verdachte. Het zou gaan om een man met een helm op (met rood en wit), een geblokte winterjas en een spijkerbroek. Ook zou hij een rood met witte plastic tas bij zich hebben.