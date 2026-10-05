Herman Vloet uit Oploo krijgt dorpspenning Land van Cuijk

Herman Vloet uit Oploo heeft vanavond de dorpspenning Land van Cuijk gekregen. De onderscheiding werd uitgereikt door wethouder Mark Janssen-van Gaal in gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid. Dit gebeurde tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad, waar zijn afscheid als actief lid werd gemarkeerd. Vloet zette zich achttien jaar in voor de dorpsraad en andere lokale initiatieven.

Gevonden voor jou

Herman Vloet was van 2008 tot begin dit jaar actief betrokken bij de dorpsraad van Oploo. Hij vervulde verschillende functies, waaronder bestuurslid en sinds 2014 vicevoorzitter. In periodes zonder voorzitter nam hij veel taken van die rol op zich. Vloet hield zich bezig met overleg tussen dorpsraden binnen de voormalige gemeente Sint Anthonis.

Zijn inzet ging verder dan vergaderingen. Vloet speelde een belangrijke rol bij diverse projecten in Oploo, zoals de kermis, het Wielermonument en de reconstructie van de Blauwstraat. Ook bij de aanleg van glasvezel was hij betrokken. Dankzij zijn enthousiasme meldde 61 procent van de inwoners zich hiervoor aan.

Breed maatschappelijk betrokken

Naast zijn werk voor de dorpsraad zette Vloet zich in voor andere lokale organisaties. Hij was actief bij carnavalsvereniging De Spurriebuuken, de Graancircel Oploo en de Molenstichting. Ook hielp hij bij het organiseren van de Oploose Molenfeesten. Bij ‘De Blauwe Beek’, een woningproject in Oploo, zorgde hij ervoor dat inwoners en toekomstige bewoners konden meedenken over de ontwikkeling.

De dorpspenning Land van Cuijk is bedoeld als waardering voor bijzondere verdiensten voor de lokale gemeenschap. Vloet wordt omschreven als een verbinder die mensen weet samen te brengen. Zijn langdurige en belangeloze inzet voor Oploo heeft hem deze onderscheiding opgeleverd.