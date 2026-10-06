Man (22) en vrouw (18) hebben vuurwapen, mes en pepperspray: beide opgepakt

Een man (22) en vrouw (18) zijn maandagavond opgepakt aan de Lange Oijen in Katwijk. De man had een vuurwapen bij zich, de vrouw pepperspray en een mes.

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De politie kreeg maandag een melding dat er op de Lange Oijen een man zou zijn met een vuurwapen.