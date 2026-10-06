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Man (22) en vrouw (18) opgepakt: hebben vuurwapen, mes en pepperspray bij

Aangepast
Foto: Karin Kamp.
Foto: Karin Kamp.

Een man (22) en vrouw (18) zijn maandagavond opgepakt aan de Lange Oijen in Katwijk. De man had een vuurwapen bij zich, de vrouw pepperspray en een mes.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie kreeg maandag een melding dat er op de Lange Oijen een man zou zijn met een vuurwapen.

Agenten troffen daar een auto met daarin de man. Het vuurwapen werd gevonden en de man opgepakt. 

Kort daarna werd de 18-jarige vrouw aangehouden, zij had een mes en pepperspray op zak. Beiden zitten vast voor verder onderzoek.

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