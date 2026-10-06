Man (22) en vrouw (18) opgepakt met vuurwapen, mes en pepperspray bij zich

Een man (22) en een vrouw (18) zijn maandagavond opgepakt aan de Lange Oijen in Katwijk. De man had een vuurwapen bij zich, de vrouw pepperspray en een mes.

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De politie kreeg maandag een melding dat er aan de Lange Oijen een man met een vuurwapen zou zijn.