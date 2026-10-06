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Man (22) en vrouw (18) opgepakt met vuurwapen, mes en pepperspray bij zich
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Een man (22) en een vrouw (18) zijn maandagavond opgepakt aan de Lange Oijen in Katwijk. De man had een vuurwapen bij zich, de vrouw pepperspray en een mes.
De politie kreeg maandag een melding dat er aan de Lange Oijen een man met een vuurwapen zou zijn.
Agenten troffen daar een auto aan met daarin de man. Het vuurwapen werd gevonden, waarna de man werd aangehouden.
Kort daarna werd ook de 18-jarige vrouw aangehouden. Zij had een mes en pepperspray bij zich. Beiden zitten vast voor verder onderzoek.
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