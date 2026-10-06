Evenementen Breda slaan handen ineen tegen forse prijsstijging

Van de Grote Optocht tijdens carnaval tot Ploegendienst en van Breda Jazz tot Breda Live: organisatoren van evenementen in Breda hebben massaal de krachten gebundeld tegen de forse verhoging van de evenementenleges. In een brandbrief aan het stadsbestuur, die in handen is van Omroep Brabant, eisen achttien organisaties volledige openheid over de prijsstijging van 112 procent. Ze willen dat de verhoging voorlopig niet wordt doorgevoerd.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is een opvallend breed front. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat, Breda Barst en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisatoren achter onder meer Ploegendienst, Breda Live en Duikboot Festival. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Breda en georganiseerde horecaondernemers hebben zich aangesloten. "We willen met al deze organisaties vooral transparantie over hoe deze legeskosten zijn opgebouwd", zegt Johan de Vos van KHN Breda. "We willen zien wat de onderbouwing is. Dat dit een breed gedragen vraag is, blijkt wel uit alle organisaties die zich achter deze brief hebben geschaard." Daarmee wordt de kritiek die eerder afzonderlijk vanuit verschillende evenementen klonk, nu gebundeld. De organisatoren zeggen niet dat ze helemaal niet willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt. Maar voordat de rekening fors omhooggaat, willen ze precies weten waarop die is gebaseerd. Daarna willen ze met de gemeente bespreken welk deel van de kosten organisatoren moeten betalen.

Deze achttien organisaties en groepen ondertekenden de brandbrief: Jaanke meej de Keizer

Kairos Events (Ploegendienst, Trailerfest en Oranje Zoet)

KHN Breda

Klunen Breda

Stichting Breda Jazz Festival

Stichting Kielegat

Breda Barst

BOD Events (Breda Live)

XXL Events (Bumperkluiven en Duikboot)

Van Asch Horeca & Havermarkt-evenementen

Organisatoren van horecapleinen in de binnenstad

Brand Parkies

Spinola Live & De Havenfeesten

Stichting Spanjaardsgat

Stichting Oranje Comité Breda (Vrijmarkt en Kasteelplein)

Stichting Lest Ogenblik

Pier15

Breda Beats