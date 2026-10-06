Evenementen Breda slaan handen ineen tegen forse prijsstijging
Van de Grote Optocht tijdens carnaval tot Ploegendienst en van Breda Jazz tot Breda Live: organisatoren van evenementen in Breda hebben massaal de krachten gebundeld tegen de forse verhoging van de evenementenleges. In een brandbrief aan het stadsbestuur, die in handen is van Omroep Brabant, eisen achttien organisaties volledige openheid over de prijsstijging van 112 procent. Ze willen dat de verhoging voorlopig niet wordt doorgevoerd.
Het is een opvallend breed front. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat, Breda Barst en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisatoren achter onder meer Ploegendienst, Breda Live en Duikboot Festival. Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Breda en georganiseerde horecaondernemers hebben zich aangesloten.
"We willen met al deze organisaties vooral transparantie over hoe deze legeskosten zijn opgebouwd", zegt Johan de Vos van KHN Breda. "We willen zien wat de onderbouwing is. Dat dit een breed gedragen vraag is, blijkt wel uit alle organisaties die zich achter deze brief hebben geschaard."
Daarmee wordt de kritiek die eerder afzonderlijk vanuit verschillende evenementen klonk, nu gebundeld. De organisatoren zeggen niet dat ze helemaal niet willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt. Maar voordat de rekening fors omhooggaat, willen ze precies weten waarop die is gebaseerd. Daarna willen ze met de gemeente bespreken welk deel van de kosten organisatoren moeten betalen.
Deze achttien organisaties en groepen ondertekenden de brandbrief:
Jaanke meej de Keizer
Kairos Events (Ploegendienst, Trailerfest en Oranje Zoet)
KHN Breda
Klunen Breda
Stichting Breda Jazz Festival
Stichting Kielegat
Breda Barst
BOD Events (Breda Live)
XXL Events (Bumperkluiven en Duikboot)
Van Asch Horeca & Havermarkt-evenementen
Organisatoren van horecapleinen in de binnenstad
Brand Parkies
Spinola Live & De Havenfeesten
Stichting Spanjaardsgat
Stichting Oranje Comité Breda (Vrijmarkt en Kasteelplein)
Stichting Lest Ogenblik
Pier15
Breda Beats
Onderste steen boven
Breda wil de evenementenleges met gemiddeld 112 procent verhogen. Voor een groot C-evenement stijgen de kosten voor een vergunning daardoor van ruim 17.000 euro naar bijna 37.000 euro. Voor een B-evenement gaat het tarief van bijna 4900 euro naar ruim 10.000 euro.
De organisatoren eisen daarom inzage in de volledige berekening achter de nieuwe tarieven. Ze willen onder meer weten hoeveel ambtelijke uren worden gerekend, welke uurtarieven worden doorberekend en of kosten voor handhaving, openbare orde en verkeersmaatregelen in de tarieven zijn verwerkt.
Volgens hen moet duidelijk zijn welke kosten echt bij de vergunning horen en welke bij de gewone taken van de gemeente. "Het enkele feit dat bepaalde werkzaamheden plaatsvinden rondom evenementen betekent niet automatisch dat deze kosten via evenementenleges op de individuele organisator kunnen worden verhaald", schrijven ze.
Eerst rekenen, daarna praten
De organisatoren stellen een aanpak in twee stappen voor. Eerst moet Breda alle kosten op tafel leggen en laten zien hoe de verhoging van 112 procent precies tot stand komt. Pas daarna willen ze praten over welk deel organisatoren zouden moeten betalen.
Daarbij willen ze ook kijken of het vergunningenproces goedkoper kan en of volledige kostendekkendheid noodzakelijk is. Ook de maatschappelijke en economische waarde van evenementen voor Breda moet volgens hen meewegen.