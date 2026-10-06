Tien schutters actief bij Sint Jorisgilde Heeze

Tien schutters hebben zondag deelgenomen aan de contactdag van het Sint Jorisgilde in Heeze. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst schoten zij met groot en klein geweer op de puist. De ochtend verliep onder een stralende zon en het gilde kijkt terug op een geslaagde dag.

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Op de zonnige ochtend van zondag 4 oktober ging de contactdag van het Sint Jorisgilde in Heeze van start. Tien leden deden mee aan de traditionele schietwedstrijd met groot en klein gildegeweer. De deelnemers werden vooraf ingeloot voordat de wedstrijd begon.

Bij het groot geweer wist Toon Verguld de eerste plaats te bemachtigen. René Bartels eindigde als tweede, terwijl Frans Verest zowel de derde als vierde plaats behaalde. Bij het klein geweer ging de winst naar Jan van Lierop. Jordi Rooijakkers werd tweede en vierde, en Renno Guitjens pakte de derde plaats.

Gezellige en geslaagde dag

Het Sint Jorisgilde kijkt tevreden terug op de maandelijkse contactdag. Naast de sportieve prestaties stond gezelligheid centraal, wat volgens het gilde ook deze keer weer goed gelukt is.