Oirschot introduceert eerste jeugdlintje

De gemeente Oirschot komt met een jeugdlintje voor jongeren van 4 tot en met 18 jaar die zich bijzonder inzetten voor anderen. Aanmelden kan tot en met 18 oktober.

Gevonden voor jou

Oirschot heeft een nieuw initiatief gelanceerd: het jeugdlintje. Hiermee wil de gemeente kinderen en jongeren uit Oirschot, Spoordonk en de Beerzen belonen die zich vrijwillig inzetten voor anderen of hun omgeving. Denk aan het organiseren van een buurtactiviteit, het steunen van een familielid of het werken tegen pesten.

Iedereen kan een jonge inwoner voordragen voor deze speciale onderscheiding. Dit kan bijvoorbeeld door ouders, leerkrachten, vrienden of verenigingen. Voor een voordracht is een motivatie nodig, aangevuld met twee referenten die de voordracht ondersteunen.

Uitreiking op 20 november

De aanmeldingstermijn sluit op 18 oktober. Het eerste jeugdlintje wordt uitgereikt op of rond 20 november, de dag die wereldwijd bekendstaat als de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Met het jeugdlintje wil Oirschot niet alleen erkenning geven, maar ook meer aandacht vestigen op positieve bijdragen van jongeren in de samenleving.