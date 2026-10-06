Waalre vraagt inwoners naar ervaringen met verduurzamen

De gemeente Waalre wil inwoners betrekken bij het nieuwe Warmteprogramma. In een enquête kunnen zij aangeven hoe zij hun woning verduurzamen en welke hulp zij nodig hebben.

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Waalre werkt aan een Warmteprogramma waarin wordt beschreven hoe de gemeente energie wil besparen, woningen duurzamer wil verwarmen en afscheid wil nemen van aardgas. Inwoners kunnen hun ervaringen, belemmeringen en wensen delen via een online vragenlijst.

Eerder vroeg de gemeente al om input over verduurzaming van woningen. Met deze nieuwe enquête wil Waalre weten wat er sinds de vorige peiling is veranderd. Het gaat bijvoorbeeld om welke stappen inwoners hebben gezet, welke obstakels zij ervaren en welke informatie of ondersteuning zij nog missen.

Inbreng voor Warmteprogramma

De antwoorden van inwoners helpen Waalre om het Warmteprogramma beter af te stemmen op de behoeften van de bewoners. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer vijf minuten. De gemeente hoopt dat veel inwoners hun mening en ervaringen willen delen.

De enquête is onderdeel van de plannen om Waalre duurzamer te maken en energie te besparen. Met de input van inwoners wil de gemeente gerichte maatregelen nemen die aansluiten bij wat zij belangrijk vinden.