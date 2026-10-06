Waalre biedt subsidie en advies op Dag van de Duurzaamheid

De gemeente Waalre biedt inwoners op de Dag van de Duurzaamheid hulp bij verduurzaming van hun woning. Zo is er een isolatiesubsidie, een inloopspreekuur en een Energiecafé over thuisbatterijen.

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Op 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. De gemeente Waalre grijpt dit moment aan om inwoners te helpen hun woning duurzamer te maken. Hiervoor zijn verschillende initiatieven opgezet, zoals een subsidie voor isolatie en advies van deskundigen tijdens een inloopspreekuur.

Met de isolatiesubsidie kunnen huiseigenaren tot maximaal 1.500 euro ontvangen voor het verbeteren van de isolatie van hun woning. Ook als je zelf de werkzaamheden uitvoert, kun je in aanmerking komen. Voorwaarden en meer informatie hierover zijn te vinden op de website van de gemeente Waalre.

Inloopspreekuur voor advies

Heb je vragen over verduurzaming, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het gebruik van een warmtepomp? Vereniging Duurzaam Waalre organiseert iedere eerste en derde vrijdag van de maand een inloopspreekuur. Van twee tot vier uur ’s middags kun je in het Huis van Waalre terecht bij een energiegids voor persoonlijk advies.

Energiecafé over thuisbatterijen

Op woensdag 28 oktober om zeven uur ’s avonds organiseert Vereniging Duurzaam Waalre een Energiecafé over thuisbatterijen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je uitleg over de werking van een thuisbatterij, de kosten en aandachtspunten bij de aanschaf. Er is ook ruimte voor vragen. Inwoners kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente Waalre.

De gemeente Waalre roept inwoners op om hun ervaringen en behoeften rondom verduurzaming te delen. Dit helpt om het Warmteprogramma beter af te stemmen op de wensen van de bewoners. Meer informatie hierover is eveneens te vinden op de gemeentelijke website.