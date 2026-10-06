Verkeersvoorlichting voor senioren in Waalre

Senioren in Waalre krijgen op vrijdag 23 oktober praktische tips over verkeersveiligheid tijdens een bijeenkomst in het Huis van Waalre. De gemeente organiseert dit samen met Veilig Verkeer Nederland.

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De verkeersvoorlichting voor senioren richt zich op het verbeteren van verkeersveiligheid en zelfvertrouwen bij deelname aan het verkeer. Tijdens de bijeenkomst komen onderwerpen aan bod zoals voorrangssituaties, rotondes en verkeersborden. Ook is er aandacht voor veilig gedrag als voetganger, fietser, scootmobielgebruiker en automobilist.

Een voorlichter van Veilig Verkeer Nederland verzorgt het theoriegedeelte, dat ongeveer twee uur duurt. De bijeenkomst is interactief en biedt deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Praktische details

De verkeersvoorlichting vindt plaats op vrijdag 23 oktober van tien uur ’s ochtends tot twaalf uur in het Huis van Waalre.

Met deze bijeenkomst wil de gemeente Waalre bijdragen aan een veiligere verkeersdeelname. Door senioren te ondersteunen bij het opfrissen van verkeersregels, kunnen zij met meer vertrouwen en plezier de weg op.