Gratis boom of struik voor inwoners van Drimmelen

Inwoners van Drimmelen kunnen een gratis boom of struik krijgen. De actie is bedoeld om meer groen in tuinen te brengen en zo de biodiversiteit te vergroten. Aanmelden is nodig en het aantal bomen en struiken is beperkt. De uitgifte vindt plaats op zaterdag 7 november.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen organiseert een actie waarbij inwoners één gratis boom of struik per adres kunnen ophalen. Het doel is om de biodiversiteit te verbeteren en tuinen groener te maken. Vogels, bijen en andere dieren profiteren van het extra groen, terwijl bomen en struiken ook zorgen voor verkoeling en het opvangen van regenwater.

Er zijn verschillende bomen en struiken beschikbaar, waaronder soorten voor zowel kleine als grote tuinen. Voor kleine tuinen zijn bijvoorbeeld de mispel en wilde appel beschikbaar. Grote tuinen kunnen worden aangevuld met bomen zoals de Spaanse aak en wilde lijsterbes. Struiken, zoals sporkehout en Gelderse roos, zijn geschikt voor alle tuinen.

Ophalen tijdens Klimaatweek

De bomen en struiken kunnen worden opgehaald tijdens de Nationale Klimaatweek, op zaterdag 7 november bij De Bruijn Dier en Tuin. Dit is een ideale periode om bomen en struiken te planten vanwege de warme bodem en de kans op regen. De bomen en struiken worden zonder kluit geleverd en moeten zo snel mogelijk na ophalen worden geplant.