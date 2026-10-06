Politie waarschuwt voor nepagenten die ouderen oplichten

De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als agent en ouderen geld en waardevolle spullen afhandig maken. In de afgelopen weken zijn meerdere inwoners in de gemeente slachtoffer geworden van deze babbeltrucs.

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De oplichters bellen slachtoffers, vaak oudere mensen, en doen zich voor als politie. Ze zeggen dat er een risico is op een inbraak bij het slachtoffer. Om dit te voorkomen, bieden ze aan waardevolle spullen en geld op te halen om deze veilig in een kluis op het politiebureau te bewaren.

Korte tijd na het telefoontje staat er een 'agent' voor de deur van het slachtoffer. Deze persoon kan burgerkleding dragen, maar soms ook een uniform of kleding die sterk lijkt op een politie-uniform. Het doel is om vertrouwen te wekken en het slachtoffer te overtuigen hun spullen af te geven.

Voorzorgsmaatregelen

De politie roept inwoners op alert te zijn. Word je gebeld door iemand die zegt van de politie te zijn en vertrouw je het niet? Hang meteen op en maak melding via 0900-8844. Staat er een 'agent' aan je deur? Vraag altijd naar identificatie, zoals een pas met foto en dienstnummer. Bel direct 112 als je twijfelt aan de echtheid.

Deze babbeltrucs hebben al meerdere slachtoffers in de gemeente gemaakt. Blijf waakzaam en geef nooit zomaar geld of waardevolle spullen af aan iemand die zich als agent voordoet.