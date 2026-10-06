Maaien van bermen en sloten in Heeze-Leende

In Heeze-Leende wordt binnenkort gestart met het maaien van bermen en sloten in het buitengebied. Weggebruikers kunnen hierbij hinder of vertraging ervaren. De gemeente vraagt om voorzichtig langs de werkzaamheden te rijden.

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De gemeente Heeze-Leende begint deze periode met het jaarlijkse maaien van bermen en sloten. Dit gebeurt in het najaar, zodat het groen van het afgelopen jaar wordt verwijderd en de kanten van de sloten worden bijgewerkt. Het doel is om de doorstroming in de sloten te verbeteren.

Tijdens het maaien kan vrijgekomen afval tijdelijk op de berm blijven liggen. Dit wordt later opgeruimd. Het maaien van bermen is belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de biodiversiteit. Door ruimte te maken voor kruiden, krijgen insecten meer leefruimte. Ook helpt dit om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te bevorderen.

Verkeershinder door werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats langs de wegen in het buitengebied van Heeze-Leende. Weggebruikers kunnen enige overlast ervaren door vertraging of beperkte doorgang. De gemeente roept op om voorzichtig en langzaam langs de medewerkers te rijden.

Het afvoeren van maaisel speelt een belangrijke rol in het proces. Op sommige plekken blijft het maaisel enkele dagen liggen, zodat insecten kunnen ontsnappen en zaden op de bodem terechtkomen om te kiemen.