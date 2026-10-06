Geen ontheffing vuurwerkverbod in Heusden

De gemeente Heusden verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het landelijke vuurwerkverbod. Het besluit is genomen in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie en omliggende gemeenten in de Meierij.

Gevonden voor jou

Tijdens de jaarwisseling van 2026-2027 wordt er in Heusden geen ontheffing verleend voor het landelijke vuurwerkverbod. Dit gezamenlijke besluit is genomen door de gemeente, samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Meierijstad. Ook in omliggende gemeenten is eerder al gekozen voor eenzelfde aanpak.

De belangrijkste reden voor het besluit is het gebrek aan capaciteit bij de politie en handhavers. Zij zijn tijdens oud en nieuw hard nodig om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Daarnaast ontbreekt de tijd om de nieuwe regeling zorgvuldig in te voeren, wat nodig is voor een verantwoord aanvraagproces met duidelijke regels en afspraken. Ook voor verenigingen en stichtingen blijkt de procedure te ingewikkeld en tijdrovend.

Veiligheid staat voorop

Om valse verwachtingen te voorkomen, heeft de gemeente Heusden besloten dat niemand een uitzondering krijgt op het vuurwerkverbod. Het doel is een zorgvuldige en veilige aanpak, waarbij de focus ligt op handhaving van het landelijke verbod. Het besluit sluit toekomstige ontheffingen niet uit, maar voor deze jaarwisseling zijn ze niet mogelijk.

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is om illegaal vuurwerk te melden. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Meldingen over illegaal vuurwerk kunnen anoniem worden doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem. Alle tips worden serieus genomen en onderzocht.

Met de gezamenlijke aanpak willen Heusden en de omliggende gemeenten zorgen voor een veilige en feestelijke jaarwisseling voor alle inwoners.