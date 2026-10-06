Helmond past straatnamen aan in bouwplan Hartje Brouwhuis

In Helmond zijn de straatnamen in het bouwplan Hartje Brouwhuis aangepast. De namen Langenecker en Hoogenecker zijn gewijzigd naar Langeneckerhof en Hoogeneckerhof om verwarring met bestaande straatnamen te voorkomen.

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De gemeente Helmond heeft besloten om de straatnamen Langenecker en Hoogenecker in het deelgebied Hartje Brouwhuis te wijzigen. Deze namen leken sterk op bestaande straatnamen in de omgeving, wat kon zorgen voor problemen met adressen en vindbaarheid.

De nieuwe namen Langeneckerhof en Hoogeneckerhof zijn gekozen omdat ze beter onderscheid maken en aansluiten bij de hofachtige inrichting van de openbare ruimte. De Straatnaamcommissie heeft op 24 augustus 2026 ingestemd met deze wijziging.

De aangepaste straatnamen worden bekendgemaakt via het weekblad De Loop en het Gemeenteblad. Het besluit is op 28 september 2026 vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Helmond.