Monumentale boerderij in Huisseling mag worden verbouwd

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het verbouwen en restaureren van een monumentale boerderij aan de Hamstraat in Huisseling.

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Het gaat om een boerderij aan de Hamstraat 4 in Huisseling. De omgevingsvergunning is verleend om het gebouw te restaureren en aan te passen. Het pand heeft de status van monument, wat betekent dat bij de verbouwing rekening moet worden gehouden met de cultuurhistorische waarde.

De vergunning en alle bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie zes weken ter inzage. Voor het inzien van deze documenten moet vooraf een afspraak worden gemaakt. Dit kan via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, op werkdagen tussen negen uur en vier uur 's middags.