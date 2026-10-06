Grote brand uitgebroken bij verhuurbedrijf in Moerdijk

Bij een verhuurbedrijf van hoogwerkers en steigermateriaal aan de Graanweg op het industrieterrein in Moerdijk heeft dinsdagochtend korte tijd een felle, grote brand gewoed. De brandweer is rond halfelf enkel nog aan het nablussen.

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De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldde dat de brand woedde in een groot pand dat vrij staat van andere gebouwen in de omgeving.

De brandweer schaalde direct op, waardoor de brand snel onder controle was. Eerst stond de voorkant van het gebouw in brand, maar het vuur verspreidde zich snel. Door de brand kwam direct veel rook vrij. Door de mist dinsdagochtend bleef die rook hangen.