Grond wordt aangevuld op bouwperceel in Heeze

De Crom Aannemingsbedrijf heeft een melding gedaan voor het aanvullen van grond op een bouwperceel aan de Burgemeester Serrarisstraat in Heeze.

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Op 29 september heeft De Crom Aannemingsbedrijf B.V. een melding ingediend bij de gemeente Heeze-Leende. Het gaat om het toepassen van grond om een bouwperceel aan te vullen op de locatie Burgemeester Serrarisstraat 14 in Heeze.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat er geen bezwaar gemaakt kan worden, omdat het slechts om een kennisgeving gaat. Het zaaknummer van deze procedure is Z-2026-015327.