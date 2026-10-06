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Loterijvergunning verleend aan Rolschaatsvereniging Alico in Schijndel

De burgemeester van Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een loterij van Rolschaatsvereniging Alico op 31 oktober en 1 november 2026 in Schijndel.

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De loterij vindt plaats op het adres Rooiseheide 14 in Schijndel. Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 2 oktober 2026.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer LOT-2026-4625. Rolschaatsvereniging Alico organiseert de loterij op beide dagen.

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