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Loterijvergunning verleend aan Rolschaatsvereniging Alico in Schijndel
De burgemeester van Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een loterij van Rolschaatsvereniging Alico op 31 oktober en 1 november 2026 in Schijndel.
De loterij vindt plaats op het adres Rooiseheide 14 in Schijndel. Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 2 oktober 2026.
De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer LOT-2026-4625. Rolschaatsvereniging Alico organiseert de loterij op beide dagen.
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