Rooice Winter Event met schaatsbaan in Sint-Oedenrode krijgt groen licht

De gemeente Meierijstad heeft een evenementenvergunning verleend voor het Rooice Winter Event. Het evenement met schaatsbaan vindt plaats van 4 december tot en met 3 januari op de Markt in Sint-Oedenrode.

Gevonden voor jou

Het Rooice Winter Event heeft toestemming gekregen van de burgemeester van Meierijstad. Het winterse evenement biedt onder andere een schaatsbaan en wordt georganiseerd op de Markt in Sint-Oedenrode. De vergunning is op 2 oktober verleend en geldt voor de periode van 4 december 2026 tot en met 3 januari 2027.

Met het Rooice Winter Event wordt de Markt in Sint-Oedenrode omgetoverd tot een sfeervol winterdecor. Het evenement biedt inwoners en bezoekers de kans om tijdens de feestdagen te genieten van schaatsplezier en andere activiteiten.