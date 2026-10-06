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Beslistermijn verlengd voor bouw 19 appartementen in Sint-Oedenrode
De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor de bouw van 19 appartementen aan de Zwembadweg in Sint-Oedenrode met zes weken verlengd.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OW-2026-3372. De appartementen worden gebouwd in fase 1, Blok 2, en betreffen bouwnummers 3 tot en met 21.
Deze verlenging betekent dat er langer tijd nodig is om tot een ontwerpbesluit te komen. Pas na het opstellen van een ontwerpbesluit kan er gereageerd worden. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een definitief besluit is genomen.
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