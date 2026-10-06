Tilburg geeft groen licht voor bouw 141 woningen en maatschappelijke voorzieningen

In Tilburg is een plan goedgekeurd voor de bouw van 141 woningen en 225m2 maatschappelijke voorzieningen tussen de Bellinistraat en Dirigentenlaan. Het plan ligt vanaf 7 oktober ter inzage.

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De gemeenteraad van Tilburg heeft op 21 september het wijzigingsplan TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22s vastgesteld. Het gaat om een gebied tussen de Bellinistraat, Dirigentenlaan, Monteverdistraat en Landinstraat. Het plan maakt ruimte vrij voor de bouw van 141 woningen en maatschappelijke voorzieningen met een oppervlakte van 225 vierkante meter.

Vanaf 7 oktober tot en met 18 november kunnen geïnteresseerden het plan inzien. Dit kan via het omgevingsloket of regels op de kaart, waar het plan staat vermeld onder identificatienummer NL.IMRO.0855.TAM2025006-c001. Het plan treedt vier weken na de bekendmaking in werking.