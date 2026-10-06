Omgevingsvergunning Korte Tuinstraat in Tilburg ingetrokken

De gemeente Tilburg heeft besloten de omgevingsvergunning voor Korte Tuinstraat 12 in te trekken. Dit besluit is op 2 oktober 2026 genomen en stopt de geplande activiteiten op deze locatie.

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De vergunning die is ingetrokken, stond geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00011206. Het besluit heeft gevolgen voor de omgeving, omdat de geplande veranderingen nu niet doorgaan.

De locatie bevindt zich aan de Korte Tuinstraat 12 in Tilburg. Het intrekken van de vergunning is een ambtshalve besluit, wat betekent dat dit door de gemeente zelf is genomen zonder een aanvraag van derden.