Geldrop wil grond verkopen aan Enexis voor transformatorstation

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft aangekondigd een perceel grond te willen verkopen aan Enexis Netbeheer. Het perceel van ongeveer 5 vierkante meter ligt bij Spaarpot 24 in Geldrop.

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Enexis wil het perceel gebruiken om een transformatorstation te plaatsen. Dat is nodig om het energienet te verbeteren en uit te breiden. Als netbeheerder is Enexis verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en veiligheid van het energienet in de regio.

De gemeente heeft Enexis als enige gegadigde aangewezen, omdat alleen zij bevoegd is om zulke voorzieningen voor het energienet te realiseren. De verkoop maakt deel uit van een proces dat is vastgelegd in een arrest van de Hoge Raad.