Navigator Nutrition mag werktijden uitbreiden in Heijningen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben een vergunning verleend aan Navigator Nutrition B.V. in Heijningen. Het bedrijf mag de werktijden uitbreiden. Het besluit is op 1 oktober verzonden.

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Navigator Nutrition B.V., gevestigd aan de 1-Februariweg 10 in Heijningen, heeft toestemming gekregen om de werktijden van het bedrijf aan te passen. Het gaat om een wijzigingsvergunning voor milieubelastende activiteiten in de voedingsmiddelenindustrie.

De vergunningaanvraag is op 6 mei gedaan en heeft het DSO-kenmerk 2026050601559. Het besluit, gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00013607, is vorige week verzonden door de gemeente Moerdijk.