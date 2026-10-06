Melding leefomgeving Bolsius in Moerdijk afgehandeld

Bolsius B.V. in Moerdijk heeft een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. De melding is op 2 oktober afgehandeld en gaat onder andere over het opslaan van gevaarlijke stoffen en het reinigen van materialen.

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Bolsius B.V., gevestigd aan de Appelweg 9a in Moerdijk, heeft een melding ingediend in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om verschillende milieubelastende activiteiten, waaronder het gebruik van een stookinstallatie en een natte koeltoren, het opslaan van vloeistoffen en gevaarlijke stoffen, het lassen en bewerken van metalen, en het reinigen, lijmen en coaten van materialen.

De melding, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00010798, is op 2 oktober 2026 afgehandeld. Het betreft wijzigingen in bestaande activiteiten of aanpassingen vanwege gewijzigde regelgeving. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.