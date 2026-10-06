Advertentie
Tijdelijke opslag van grond gemeld aan Eindhovenseweg Zuid in Best
Bij de gemeente Best is een melding gedaan voor tijdelijke opslag van grond aan de Eindhovenseweg Zuid.
Op 30 september 2026 heeft het bedrijf Van Dun Advies B.V. een melding gedaan bij de gemeente Best. Het gaat om een tijdelijke opslag van grond aan de Eindhovenseweg Zuid, nabij de nummers 75-77.
Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft enkel een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie