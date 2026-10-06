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Tijdelijke opslag van grond gemeld aan Eindhovenseweg Zuid in Best

Bij de gemeente Best is een melding gedaan voor tijdelijke opslag van grond aan de Eindhovenseweg Zuid.

Gevonden voor jou

Op 30 september 2026 heeft het bedrijf Van Dun Advies B.V. een melding gedaan bij de gemeente Best. Het gaat om een tijdelijke opslag van grond aan de Eindhovenseweg Zuid, nabij de nummers 75-77.

Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft enkel een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.

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