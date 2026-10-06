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Tijdelijke opslag van grond gemeld in Best

In Best is een melding gedaan voor het tijdelijk opslaan van grond aan de Vleutstraat 28-30.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Van Dun Advies B.V. heeft bij de gemeente Best een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een tijdelijke opslag van grond op de locatie Vleutstraat 28-30. De melding is op 29 september 2026 ontvangen.

Bij deze kennisgeving is het zaaknummer Z-2026-015409 gekoppeld. Volgens de regels is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een dergelijke melding.

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