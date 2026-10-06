Vergunning voor bodemenergiesysteem in Ulvenhout verleend

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor een bodemenergiesysteem aan de Valkenburgseweg in Ulvenhout.

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Het gaat om een gesloten bodemenergiesysteem dat wordt aangelegd op het adres Valkenburgseweg 14 in Ulvenhout AC. Met zo'n systeem kan energie uit de bodem worden gebruikt om een gebouw te verwarmen of te koelen. Het besluit is op 2 oktober verzonden.

Een gesloten bodemenergiesysteem haalt warmte of koude uit de grond via buizen die diep onder de grond liggen. Dit is een duurzame manier om energie op te wekken en wordt steeds vaker toegepast.