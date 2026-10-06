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Ontdek

Wijzigingen bij dierenverblijf in Chaam gemeld

Maatschap van Ginneken-Christianen in Chaam heeft een melding gedaan van enkele wijzigingen op hun bedrijf. Het gaat om veranderingen in de opslag van vaste mest en de verplaatsing van jongvee binnen bedrijfsgebouwen.

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De melding is gedaan op 25 september 2026 en inmiddels afgehandeld door de gemeente Alphen-Chaam op 2 oktober. Het bedrijf aan de Meerleseweg 23 voert milieubelastende activiteiten uit, waaronder het houden van dieren in verblijven.

De melding heeft geen inzage en er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Voor verdere correspondentie is het zaaknummer Z2026-00024346 gekoppeld aan deze melding.

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