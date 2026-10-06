Tijdelijke opvang aan Boekelsedijk in Uden mogelijk gemaakt

De gemeente Maashorst heeft een omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijke opvang aan de Boekelsedijk in Uden. Het gaat om een locatie waar wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

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De vergunning is op 1 oktober 2026 verleend en heeft betrekking op het perceel UDN00-I-4545 aan de Boekelsedijk. De aanvraag omvat het realiseren van een tijdelijke opvang en het aanpassen van de gebruiksregels in het omgevingsplan.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente Maashorst. De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, die zes weken na de ter inzagelegging van start gaat.