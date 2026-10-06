Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor verbouwing en bijgebouw in Baarle-Nassau verleend

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor een verbouwing en het plaatsen van een bijgebouw aan de Nassaulaan.

Gevonden voor jou

Het gaat om het adres Nassaulaan 49, waar een bestaande woning wordt verbouwd en een vrijstaand bijgebouw, een overkapping, wordt toegevoegd. Het besluit is op 2 oktober 2026 verzonden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Baarle-Nassau

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.