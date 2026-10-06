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Vergunning voor verbouwing en bijgebouw in Baarle-Nassau verleend
De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor een verbouwing en het plaatsen van een bijgebouw aan de Nassaulaan.
Het gaat om het adres Nassaulaan 49, waar een bestaande woning wordt verbouwd en een vrijstaand bijgebouw, een overkapping, wordt toegevoegd. Het besluit is op 2 oktober 2026 verzonden.
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