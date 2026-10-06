Grond wordt toegepast aan Prins Bernhardweg in Haghorst

In Haghorst is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond aan de Prins Bernhardweg. Het gaat om een toepassing die effecten heeft op de bodem en het milieu.

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De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie, wat betekent dat grond wordt gebruikt of neergelegd op een specifieke locatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren om een terrein op te hogen of een aanleg te realiseren. De melding is ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving en afgehandeld op 2 oktober.

Het gebruik van grond vindt plaats aan de Prins Bernhardweg 2 in Haghorst. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00024657, met DSO-kenmerk 2026093000480. De melding ligt niet ter inzage en er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.