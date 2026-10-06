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Hilvarenbeek: schuur maakt plaats voor mantelzorgunit
In Hilvarenbeek is een vergunning verleend voor het vervangen van een schuur door een grotere mantelzorgunit. Het bouwwerk komt op Petershemstraat 11.
Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor de bouwactiviteit op Petershemstraat 11. De huidige schuur wordt vervangen door een mantelzorgunit die iets groter zal zijn dan het bestaande gebouw.
De vergunning is op 1 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een aanvraag volgens de standaard procedure. Het kenmerk van de vergunning is 1066245.
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