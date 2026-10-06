Bodemenergiesysteem gepland in Berlicum

In Berlicum is een melding gedaan voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Sint-Michielsgestel is een melding binnengekomen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem wordt geplaatst op Laar 21B in Berlicum.

De melding is op 14 september ontvangen en geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026091400528 en zaaknummer Z/514488. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.