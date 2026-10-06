Beddenrace Sambeek krijgt vergunning voor 7 februari 2027

De Beddenrace in Sambeek heeft een evenementenvergunning gekregen voor zondag 7 februari 2027. Het evenement vindt plaats bij Grotestraat 65 in Sambeek. De vergunning is op 1 oktober 2026 verleend door de gemeente Land van Cuijk.

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De Beddenrace is een jaarlijks terugkerend evenement in Sambeek. Dit jaar is de vergunning verleend voor de locatie Grotestraat 65. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Het evenement zal plaatsvinden op zondag 7 februari 2027. Met de verleende vergunning kan de organisatie beginnen met de voorbereidingen. Het zaaknummer van dit besluit is Z2026-00006043.