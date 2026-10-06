Woonboerderij in Langenboom mag worden verbouwd

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woonboerderij aan de Schaapsdijkweg in Langenboom. Het besluit is op 1 oktober 2026 genomen.

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De woonboerderij aan Schaapsdijkweg 22 in Langenboom mag worden aangepast. De gemeente heeft toestemming gegeven voor zowel technische bouwactiviteiten als werkzaamheden volgens het omgevingsplan.

De aanvraag werd behandeld onder zaaknummer Z2026-00004636. Belanghebbenden kunnen, indien gewenst, bezwaar maken tegen het besluit. De termijn hiervoor loopt tot 12 november 2026.