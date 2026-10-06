Advertentie
Terrasvergunning verleend voor locatie in Gassel
De gemeente Land van Cuijk heeft op 29 september een terrasvergunning verleend voor de locatie Schaarweg 1c in Gassel.
Het besluit betreft een aanvraag van Visit voor de genoemde locatie. De vergunning is officieel goedgekeurd onder zaaknummer Z2026-00004368.
Met deze vergunning krijgt de locatie toestemming om een terras te exploiteren. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie