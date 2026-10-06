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Terrasvergunning verleend voor locatie in Gassel

De gemeente Land van Cuijk heeft op 29 september een terrasvergunning verleend voor de locatie Schaarweg 1c in Gassel.

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Het besluit betreft een aanvraag van Visit voor de genoemde locatie. De vergunning is officieel goedgekeurd onder zaaknummer Z2026-00004368.

Met deze vergunning krijgt de locatie toestemming om een terras te exploiteren. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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