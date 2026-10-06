Tributeavond in Overloon op 17 en 18 oktober krijgt vergunning

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor een Tributeavond op 17 en 18 oktober 2026. Het evenement vindt plaats aan de Irenestraat in Overloon.

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Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 1 oktober 2026. Het evenement zal worden gehouden op het adres Irenestraat 8, 5825CB Overloon. Het gaat om een zaak met nummer Z2026-00005597.

Tijdens de Tributeavond staan muzikale optredens centraal. De vergunning maakt het mogelijk dat het evenement op beide dagen doorgang kan vinden.