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Evenementenvergunning voor Sumer entertainment in Breda

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een evenement van Sumer entertainment. Het evenement vindt plaats op 24 oktober van acht uur ’s avonds tot twee uur ’s nachts aan de Bavelseparklaan.

Gevonden voor jou

Het evenement van Sumer entertainment wordt georganiseerd op de Bavelseparklaan 7 in Breda. De vergunning is verleend voor de periode van 24 oktober 2026, vanaf acht uur ’s avonds, tot 25 oktober 2026, twee uur ’s nachts.

De evenementenvergunning heeft kenmerk Z2026-005191. De gemeente heeft het besluit op een eerdere aanvraag verzonden en hiermee de organisatie toestemming gegeven om het evenement te houden.

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