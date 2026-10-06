Navigatie overslaan
Ontdek

Grond wordt toegepast bij Magnoliahof in Den Bosch

Bij de Magnoliahof in Den Bosch is een melding gedaan voor het toepassen van grond. Dit heeft gevolgen voor de bodem en het milieu.

Gevonden voor jou

De melding is ingediend bij de gemeente 's-Hertogenbosch en gaat over een locatie aan de Magnoliahof zonder huisnummer. Het toepassen van grond betekent dat grond ergens wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen. Dit moet gemeld worden vanwege de impact op de bodem en het milieu.

De melding is op 10 september 2026 ontvangen. Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026091001073 en het zaaknummer is Z/514305. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Den Bosch

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.