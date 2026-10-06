Grond wordt toegepast bij Magnoliahof in Den Bosch

Bij de Magnoliahof in Den Bosch is een melding gedaan voor het toepassen van grond. Dit heeft gevolgen voor de bodem en het milieu.

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De melding is ingediend bij de gemeente 's-Hertogenbosch en gaat over een locatie aan de Magnoliahof zonder huisnummer. Het toepassen van grond betekent dat grond ergens wordt gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen. Dit moet gemeld worden vanwege de impact op de bodem en het milieu.

De melding is op 10 september 2026 ontvangen. Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026091001073 en het zaaknummer is Z/514305. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.