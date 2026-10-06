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Woning Fresia 39 Vinkel vervangen: bouwvergunning verleend

De bouw van een nieuwe woning op Fresia 39 in Vinkel is goedgekeurd. De vergunning is verleend en treedt direct in werking.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het bouwen van een nieuwe woning ter vervanging van een bestaande woning. Daarnaast is ook toestemming verleend voor het slopen van de huidige woning op het perceel.

Het besluit is genomen op 29 september 2026 en heeft kenmerknummer 079619580175. Het adres waar de werkzaamheden plaatsvinden is Fresia 39 in Vinkel.

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