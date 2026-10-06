Omgevingsvergunning veehouderij in Heusden volledig ingetrokken

De gemeente Asten heeft de omgevingsvergunning voor een veehouderij aan de Korhoenweg 1-5 in Heusden volledig ingetrokken. Het besluit geldt voor alle milieubelastende activiteiten van het bedrijf Korhoen B.V. en is genomen op 2 oktober 2026.

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Het gaat om een intrekking van de omgevingsvergunning voor activiteiten die invloed hebben op het milieu. De aanvraag voor deze intrekking werd eerder ingediend op 8 april 2025. Het besluit is officieel verzonden op dezelfde dag dat het werd genomen, namelijk 2 oktober 2026.

De locatie in Heusden betreft het adres Korhoenweg 1-5, waar het bedrijf Korhoen B.V. actief was. Voor meer informatie over dit besluit en de bijbehorende documenten kun je terecht op het digitale publicatieblad via officiële bekendmakingen.