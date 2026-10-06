Vrachtwagenbios vraagt aandacht voor femicide in Bergen op Zoom

Op donderdag 15 oktober 2026 staat de Vrachtwagenbios op het Stationsplein in Bergen op Zoom. De interactieve vrachtwagen vraagt aandacht voor femicide en het herkennen van signalen die daarop kunnen wijzen. Bezoekers kunnen een korte film bekijken en in gesprek gaan met vrijwilligers over het thema. Ook burgemeester Margo Mulder en wethouder Ahajaj brengen een bezoek aan de vrachtwagen.

Gevonden voor jou

Femicide is de meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen. Vaak gaat hier een periode van controle, intimidatie en stalking aan vooraf. De Vrachtwagenbios is ontwikkeld om deze signalen, de zogenoemde ‘rode vlaggen’, beter herkenbaar te maken. Het doel is bewustwording te vergroten en ernstig geweld te voorkomen.

De komst van de Vrachtwagenbios naar Bergen op Zoom maakt deel uit van de aanpak tegen huiselijk geweld en partnergeweld. De gemeente wil het gesprek hierover stimuleren en benadrukt de rol van inwoners, professionals en omstanders bij het herkennen en bespreekbaar maken van onveilige situaties. Door vroegtijdig in te grijpen kunnen risicovolle situaties sneller worden aangepakt.

Orange the World

De vrachtwagen sluit aan bij de internationale campagne ‘Orange the World’, die jaarlijks plaatsvindt van 25 november tot 10 december. Deze campagne vraagt wereldwijd aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes en wordt lokaal gesteund door de Soroptimistclub Bergen op Zoom e.o. Door de Vrachtwagenbios al in oktober naar Bergen op Zoom te halen, wordt in aanloop naar de campagne al extra aandacht besteed aan het onderwerp.

Praktische informatie

De Vrachtwagenbios is gratis toegankelijk en geopend van 11.00 tot 16.30 uur. Bezoekers kunnen onder andere de korte film ‘Het Ligt Aan Mij’ bekijken, die een speelduur heeft van acht minuten. Rond de vrachtwagen zijn vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Er is geen officiële opening, maar burgemeester Margo Mulder en wethouder Ahajaj brengen in de middag een bezoek aan de locatie op het Stationsplein.