Milieustraat Klundert vier dagen dicht in oktober

De milieustraat aan de Fuutweg in Klundert sluit van 19 tot en met 22 oktober. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de vloer.

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Van maandag 19 oktober tot en met donderdag 22 oktober is de milieustraat in Klundert gesloten vanwege werkzaamheden. In deze periode kunnen inwoners geen afval brengen.

De sluiting is nodig omdat de vloer opnieuw geasfalteerd wordt. Deze moet vloeistofdicht zijn om het milieu te beschermen en te voldoen aan de regels. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om de milieustraat veilig te houden.

Heropening op 23 oktober

Vanaf vrijdag 23 oktober gaat de milieustraat weer open. Dan gelden de normale openingstijden. Inwoners kunnen vanaf die dag weer terecht om hun afval aan te leveren.

De milieustraat is gevestigd aan de Fuutweg 4 in Klundert. Meer informatie over bijvoorbeeld openingstijden is te vinden op de website van de gemeente Moerdijk.