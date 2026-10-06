Gratis erf vergroenen in Nuenen en omgeving

Eigenaren van erven buiten de bebouwde kom in Nuenen, Gerwen en Nederwetten kunnen meedoen aan ErvenPlus 5.0. Het project biedt gratis advies en materiaal om erven groener te maken en geschikt voor soorten zoals huismus, boerenzwaluw en egel. Brabants Landschap voert het programma uit samen met Orbis en lokale natuurverenigingen. Het doel is om biodiversiteit op het platteland te vergroten.

Gevonden voor jou

ErvenPlus 5.0 geeft boeren en particulieren in het buitengebied van Nuenen, Gerwen en Nederwetten de kans om hun erf om te vormen tot een leefgebied voor dieren zoals steenuil, torenvalk en huiszwaluw. Met hulp van een erfscanner, een speciaal opgeleide adviseur, wordt een plan opgesteld dat past bij het erf. Dit kan variëren van het plaatsen van nestkasten tot het aanplanten van hoogstamfruitbomen, kruidenrijk grasland of heggen.

Door verharding en kortgemaaide gazons verliezen erfbewonende soorten hun leefgebied, waardoor hun aantallen afnemen. Een groen erf biedt voedsel, nestmogelijkheden en schuilplekken voor dieren. Vogels nestelen bijvoorbeeld in bomen of heggen, zwaluwen maken nesten van modder en egels scharrelen tussen kruidenrijk gras. De vergroening van erven draagt bij aan biodiversiteit én biedt plezier voor de eigenaar.

Meer dan 500 erven vergroenen

Het doel van ErvenPlus 5.0 is om minimaal 500 erven biodiverser in te richten in de komende jaren. Naast de directe vergroening van het erf wordt ook gekeken naar kansen buiten het erf, zoals natuurvriendelijke oevers, kruidenrijke akkerranden of gemengde hagen. Deze initiatieven kunnen ondersteund worden via andere regelingen, zoals de Stimuleringsregeling Landschap.