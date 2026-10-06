Verkeershinder door werkzaamheden op rotonde Heerbaan in Veldhoven

De rotonde Heerbaan, Heemweg en Smelen in Veldhoven krijgt nieuwe verkeerslichten. Van 5 tot en met 16 oktober zorgen werkzaamheden voor hinder op werkdagen.

Gevonden voor jou

Verkeerslichten op de rotonde van Heerbaan, Heemweg en Smelen worden vervangen. Dit zorgt voor overlast tijdens werkdagen in de periode van 5 tot en met 16 oktober. De werkzaamheden vinden overdag plaats.

Automobilisten moeten rekening houden met vertragingen en omleidingen. Het verkeer wordt lokaal omgeleid om de hinder zo veel mogelijk te beperken. De gemeente roept op om, waar mogelijk, alternatieve routes te gebruiken.

De rotonde is een belangrijke verkeersader in de regio. Het vervangen van de verkeerslichten is nodig om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Volgens de planning zijn de werkzaamheden op 16 oktober afgerond.

Na de werkzaamheden moeten de nieuwe verkeerslichten zorgen voor een betere regulering van het verkeer. Tot die tijd wordt aangeraden om goed voorbereid op reis te gaan.