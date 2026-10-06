Nesten van Aziatische hoornaar bedreigen natuur

Met het vallen van de bladeren worden nesten van de Aziatische hoornaar beter zichtbaar. Inwoners wordt gevraagd alert te zijn en deze nesten te melden. Deze wespensoort vormt een gevaar voor bijen en andere insecten.

Gevonden voor jou

De Aziatische hoornaar is een wespensoort die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomt. Deze wesp jaagt actief op bijen en andere insecten, wat een risico vormt voor de biodiversiteit. Vooral nu de bladeren van de bomen vallen, zijn de nesten makkelijker te ontdekken.

De nesten van deze hoornaar bevinden zich vaak hoog in bomen, maar kunnen ook op andere plekken worden aangetroffen. Het melden van een nest kan bijdragen aan het bestrijden van deze invasieve soort. Het is belangrijk om goed op te letten en geen risico’s te nemen bij het benaderen van een nest.

Door snelle actie kunnen de nesten worden verwijderd voordat ze verder schade aanrichten. De Aziatische hoornaar is niet alleen een bedreiging voor bijen, maar ook voor andere insecten die belangrijk zijn voor de natuur. Het probleem speelt in heel Nederland, maar alertheid in Brabant is van groot belang.

De wespensoort heeft zich de afgelopen jaren steeds verder verspreid in Europa en vormt daardoor een groeiend probleem. Vooral imkers en natuurbeschermers maken zich zorgen over de impact op bijenpopulaties. Het melden van nesten kan helpen om verdere verspreiding te voorkomen.